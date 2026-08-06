Karşıyaka filede atağa kalktı

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'nde yeni sezonda altyapı ağırlıklı bir kadroyla mücadele etmeye hazırlanan Karşıyaka dış transferde 2, iç transferde 1 olmak üzere 3 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılı kulüp, Sakarya Voleybol'dan smaçör Seda Menekşe (29), Rota Koleji'nden pasör Nisan Yağmur Çınar'ı (19) kadrosuna katarken, iç transferde smaçör Ezgi Uludağ (24) ile kontrat yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Anlaşmaya vardığımız oyuncularımıza yeşil-kırmızı formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı