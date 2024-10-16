Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İlk Galibiyetini Aldı

Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. haftasında iç sahada karşılaştığı Fransız ekibi Saint-Quentin'i 84-74 mağlup ederek bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetini elde etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'na geçtiğimiz hafta Tenerife mağlubiyetiyle başlayan Karşıyaka, 2. hafta mücadelesinde Fransız ekibi Saint-Quentin ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı yeşil-kırmızılılar, 84-74 kazandı ve bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti. İzmir ekibinde Errick McCollum 21 sayı, 6 asist, 3 ribaund, Fatts Russell 16 sayı, 4 asist, Damien Jeffeson 18 sayı, 6 ribaund ve Kenan Sipahi 11 sayı, 3 ribaund ile oynadı.

Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Bizim için bu maçı oynamak kolay değildi, bazı problemlerimiz ve eksik oyuncularımız vardı. Çok iyi ve yetenekli bir takıma karşı oynadık. Fransa Ligi'nde çok iyi gidiyorlar. İlk yarıda müthiş hücum ve defans yaptık. Açıkçası bütün maç iyi defans yaptık ve çok güzel bir galibiyet aldık. Bütün maçı hep beraber ve büyük istekle oynayan oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - İZMİR