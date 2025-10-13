Karşıyaka Fenerbahçe'ye Yenildi, Umut Verici Performans

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk maçta Aliağa Petkimspor'a farklı mağlup olduktan sonra geçen hafta evinde Merkezefendi Belediyesi Basket'i yenip ilk galibiyetini alan Karşıyaka deplasmanda güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya direnemedi. EuroLeague, lig ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın son şampiyonu olan Fenerbahçe, Avrupa'da çift maç haftası öncesi yerli oyuncularına rotasyonda şans verirken Kaf-Kaf 87-73'lük mağlubiyete engel olamadı.

Haftaya 20 Ekim Pazartesi günü Anadolu Efes'i konuk edecek Karşıyaka'da Antrenör Faruk Beşok, "Sonuç belki istediğimiz gibi olmasa da oyun anlamında her geçen gün üzerine koya koya ilerliyoruz. Özellikle fiziksel anlamda yavaş yavaş istediğimiz seviyeye gelmeye başladık. İlk yarıda çok iyi bir mücadele sergiledik. Elbette bu yoğun mücadele oyuncularımızı ikinci yarıda biraz yıprattı ve aynı ritmi sürdüremedik. Ancak oyun anlamında gösterdiğimiz performans gelecek maçlar için büyük umut veriyor" açıklamasını yaptı.