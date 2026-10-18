Karşıyaka evinde Çayırova Belediyesi'ni 95-79 yenerek iç sahada 2'de 2 yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

BASKETBOL Süper Ligi'nde evinde Glint Çayırova Belediyesi'ni de 95-79 mağlup eden Karşıyaka, geçen sezon yaşadığı kümede kalma stresini geride bıraktı. Bu sezon iç sahada 2'de 2 yapan yeşil-kırmızılılar rahat bir nefes aldı.

Evindeki ilk maçta Galatasaray'ı uzatmada 78-71 yendikten sonra Çayırova Belediyesi'ni de mağlup etmeyi başaran Kaf-Kaf bu sezona çok umutlu girdi. Karşıyaka alt sıralardaki rakiplerinden de uzaklaşarak taraftarını umutlandırdı. Karşıyaka deplasmanlarda ise Türk Telekom'a 73-72, Bahçeşehir Koleji'ne de 92-82 yenilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı