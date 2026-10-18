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Karşıyaka evinde Çayırova Belediyesi'ni 95-79 yenerek iç sahada 2'de 2 yaptı

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Karşıyaka evinde Çayırova Belediyesi'ni 95-79 yenerek iç sahada 2'de 2 yaptı
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Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde evinde Glint Çayırova Belediyesi'ni 95-79 mağlup ederek bu sezon iç sahada 2'de 2 yaptı. Geçen sezon kümede kalma stresi yaşayan yeşil-kırmızılılar, alt sıralardaki rakiplerinden uzaklaşarak taraftarını umutlandırdı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde evinde Glint Çayırova Belediyesi'ni de 95-79 mağlup eden Karşıyaka, geçen sezon yaşadığı kümede kalma stresini geride bıraktı. Bu sezon iç sahada 2'de 2 yapan yeşil-kırmızılılar rahat bir nefes aldı.

Evindeki ilk maçta Galatasaray'ı uzatmada 78-71 yendikten sonra Çayırova Belediyesi'ni de mağlup etmeyi başaran Kaf-Kaf bu sezona çok umutlu girdi. Karşıyaka alt sıralardaki rakiplerinden de uzaklaşarak taraftarını umutlandırdı. Karşıyaka deplasmanlarda ise Türk Telekom'a 73-72, Bahçeşehir Koleji'ne de 92-82 yenilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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