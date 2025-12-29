Haberler

Karşıyaka potada Sarıca'nın takımını elinden kaçırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde Erokspor'a 97-94 mağlup olarak düşme hattından kurtulma mücadelesinde bir darbe daha aldı. Antrenör Volkan, takımın karakterine vurgu yaparak gelecek maçta daha iyi sonuç alacaklarına inandıklarını ifade etti.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Karşıyaka 2025 yılının son maçında deplasmanda eski çalıştırıcısı Ufuk Sarıca'nın takımı Erokspor'a Safiport Erokspor'a 3 sayı farkla 97-94 mağlup oldu. Geçen hafta Bahçeşehir Koleji'ne de 3 sayıyla yenilen Kaf-Kaf'ın İstanbul'da son periyottaki çabası galibiyete yetmedi. Ligde 13 hafta sonunda 2 galibiyette kalarak 3 galibiyeti olan Manisa Basket'i yakalama fırsatını tepen Karşıyaka yeni yılın ardından cuma günü Tofaş'ı konuk edecek.

Antrenör Candost Volkan, "İyi mücadele ediyoruz ancak maç içerisinde birkaç dakikalık bölümlerde yaptığımız basit top kayıpları ve verdiğimiz hücum ribaundları bizi yaraladı. İki haftadır geri düştüğümüz anlarda maçlarda geri dönmeyi başarmamız, takım karakterimiz açısından umut verici. Son 2 haftada hücumda ve savunmada 1 pozisyonun ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Her bir top için daha fazla konsantre olacağız. Cuma günü evimizde yine sonuna kadar mücadele edip, taraftarımızın desteğiyle bu kez kazanacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

3 polisin şehit olduğu operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Otomobil kanala devrildi, 4 kişi kayıp

Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Araç kanala devrildi, 4 kişi kayıp
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı