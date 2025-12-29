Karşıyaka potada Sarıca'nın takımını elinden kaçırdı

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmaya çalışan Karşıyaka 2025 yılının son maçında deplasmanda eski çalıştırıcısı Ufuk Sarıca'nın takımı Erokspor'a Safiport Erokspor'a 3 sayı farkla 97-94 mağlup oldu. Geçen hafta Bahçeşehir Koleji'ne de 3 sayıyla yenilen Kaf-Kaf'ın İstanbul'da son periyottaki çabası galibiyete yetmedi. Ligde 13 hafta sonunda 2 galibiyette kalarak 3 galibiyeti olan Manisa Basket'i yakalama fırsatını tepen Karşıyaka yeni yılın ardından cuma günü Tofaş'ı konuk edecek.

Antrenör Candost Volkan, "İyi mücadele ediyoruz ancak maç içerisinde birkaç dakikalık bölümlerde yaptığımız basit top kayıpları ve verdiğimiz hücum ribaundları bizi yaraladı. İki haftadır geri düştüğümüz anlarda maçlarda geri dönmeyi başarmamız, takım karakterimiz açısından umut verici. Son 2 haftada hücumda ve savunmada 1 pozisyonun ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Her bir top için daha fazla konsantre olacağız. Cuma günü evimizde yine sonuna kadar mücadele edip, taraftarımızın desteğiyle bu kez kazanacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.