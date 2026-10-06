Haberler

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı'nda Munford sakatlığı nedeniyle 6 hafta oynayamayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Galatasaray MCT Technic maçında sol omuz travması geçiren Xavier Munford'un omzunda bağ yaralanması ve kıkırdak hasarı tespit edildiğini açıkladı. Tedavisine ivedilikle başlanan Munford'un yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı'nda, Galatasaray MCT Technic maçında sakatlanan Xavier Munford, başlayan tedavi süreci nedeniyle sahalardan 6 hafta uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liği'nin 2. haftasında oynadığımız Galatasaray MCT Technic karşılaşmasında rakip oyuncuyla çarpışarak sol omuz travması geçiren oyuncumuz Munford'un yapılan tetkiklerinde omzunda bağ yaralanması ve kıkırdak hasarı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlanmış olup, yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir."

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Ahmet Çakar'ın A Milli Takım için 20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı

20 gün önce söyledikleri tek tek doğru çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amasya’da şap alarmı: Hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı

Bir kentimiz alarma geçti: Hayvan pazarları kapatıldı
Kubilay Aka'dan aşk itirafı: Mükemmel bir sevgiliyim diyemem

Ünlü oyuncudan aşk itirafı: Mükemmel bir sevgiliyim diyemem
Bahçeli 5 yıllık formülü açıkladı: Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP

Bahçeli 5 yıllık formülü verdi! İşte MHP için istediği rol
İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu Riva'da aldı

Vincenzo Montella'dan flaş hamle
Robert De Niro'nun evinde tam 18 köpekle yaşadığı ortaya çıktı

Hollywood yıldızının sırrını arkadaşı açıkladı! Evinde tam 18 tane var
Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nde deney sonrası koku tedirginliğe neden oldu

Okulda yayılan koku tedirgin etti, ekipler alarma geçti!
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu

Yaptığı vurgunu iade eden Fatma Betül Sayan Kaya'ya kötü haber