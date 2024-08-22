Karşıyaka, Erdal Öztürk'le sözleşme imzaladı
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Karşıyaka, Gençlerbirliği'nden orta saha oyuncusu Erdal Öztürk'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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