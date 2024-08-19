Karşıyaka, Erdal Öztürk ile prensip anlaşmasına vardı

Karşıyaka, son olarak Sarıyer forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdal Öztürk ile prensip anlaşmasına vardı. Taraflar arasında son detayların görüşülmesinden sonra bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlamayı hedefleyen Karşıyaka, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz sezon takımda yer alan birçok oyuncusuyla yollarını ayıran yeşil-kırmızılılar, yeni sezonda hata yapmak istemiyor. Şu ana kadar kadrosunu Metin Peker, Sinan Gayla, İshak Kurt, Hakan Canbazoğlu, Abdulkadir Öksüz, Aygün Özışıkyıldız, Mert Yusuf Torlak, Kadir Bakırtaş ve Hakan Barış'la güçlendiren Karşıyaka, orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. İzmir ekibi, son olarak Sarıyer forması giyen ve bonservisini elinde bulunduran 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdal Öztürk ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Taraflar arasında son detayların görüşülmesinden sonra bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Almanya'da Hertha Berlin altyapısında yetişen gurbetçi oyuncu, daha sonra Hoffenheim'ın genç yaş takımına transfer oldu. Orada gösterdiği etkili performanstan sonra Bayern Münih 2'nin yanı sıra Türkiye'de Kayserispor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Keçiörengücü, Balıkesirspor, Ankaraspor ve Sarıyer formalarını giydi.

Karşıyaka, hazırlık maçında galip

Yeni sezon öncesinde çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdüren Karşıyaka, bir yandan da hazırlık maçları oynamaya devam ediyor. İlk hazırlık maçında Altınordu ile 2-2 berabere kalan yeşil-kırmızılılar, ikinci maçında ise Çiğli Selçuk Yaşar Tesislerinde Somaspor'la karşı karşıya geldi. Müsabakaya Hakan Canbazoğlu, Metin, İsmail, Abdülkadir, Ferdi, Sefa, Kadir, Ali Sinan, Mert Torlak, Enes Nalbantoğlu, İsak Kurt 11'iyle çıkan Karşıyaka, müsabakayı 2-1 kazanmayı başardı. Yeşil-kırmızılıların gollerini ise Enes Nalbantoğlu ve İsmail Güner kaydetti.

Somaspor'a karşı hafif ağrıları bulunan Cenk Ahmet ve gribal enfeksiyon geçiren Hakan Barış forma giyemedi.

Öte yandan Karşıyaka, 24 Ağustos Cumartesi günü Menemen FK'ya konuk olacak. - İZMİR