Karşıyaka, Elazığspor ile berabere kaldı

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Şahin Berker, Ali Rıza Öztürk, Erdoğan Sertan Akman

KARŞIYAKA: Haydar - Bilal, Erdinç, Alpay, Ferdi (Dk. 46 Yasin Ozan), Sefa (Dk. 46 Barış), Emre Keleşoğlu (Dk. 85 Emre Özsarı), Cenk Ahmet, Hakan (Dk. 79 Adem Büyük), Enes Nalbantoğlu, Emre Gemici

ELAZIĞSPOR: Hakan (Dk. 29 Yiğit) - Hasan (Dk. 63 Beykan), Burak, Metin, Berşan (Dk. 72 Mesut), Burhan, Yağızcan, Mikail, Fatih, Çağrı Yağız (Dk. 73 Cengizhan), Bahattin Köse (Dk. 72 Murat)

SARI KARTLAR: Bilal, Emre Gemici, Erdinç ( Karşıyaka ) - Burak ( Elazığspor )

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Karşıyaka, deplasmanda Silifke Belediyespor yenilgisini sonrası evinde Elazığspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sezon ilk kez iki maç üst üste galip gelemeyen Kaf-Kaf, 16 puanla liderliğini korusa da bay geçireceği hafta öncesi koltuğunu riske attı.

Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçta cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını da taraftarıyla kutladı. Günlerdir Elazığspor randevusuna hazırlanan taraftarlar Alsancak Stadı'nın maraton tribününde maç öncesi müthiş bir cumhuriyet koreografisi yaptı. Atatürk ve silah arkadaşlarının yer aldığı koreografi statta görsel şölen oluşturdu. Statta maç boyunca cumhuriyet marşları çalındı. Karşıyaka, cumhuriyetinin kuruluşunun 100'üncü yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel taraftar forması da hazırladı.

8'inci dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan bomboş ceza sahasına giren Fatih'in şutunu kaleci Haydar çıkardı, dönen topa Berşan'ın boş kaleye kafa şutu yan direkten döndü.

21'inci dakikada sağ kanattan gelişen Karşıyaka atağında Emre Gemici'nin arka direkte ortasına Hakan'ın arka direkte gelişine şutu auta çıktı.

55'inci dakikada Elazığsporlu Yağızcan'ın şutunda Haydar'ın parmaklarının ucuyla dokunduğu top çataldan döndü.

59'uncu dakikada Karşıyakalı Emre Gemici'nin kafa şutu üstten dışarı çıktı.

61'inci dakikada Cenk Ahmet'in sağdan sıfıra inip ortasına Hakan'ın ceza alanından şutu yandan auta çıktı.

75'inci dakikada Karşıyaka atağında Enes'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Yiğit kornere çeldi.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.