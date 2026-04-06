Karşıyaka finaller öncesi formda

Karşıyaka, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Bornova 1877'yi 5-0 yenerek düşme hattındaki rakibini zor durumda bıraktı. Play-Off'a daha da yaklaşan Kaf-Kaf, son 4 deplasman maçında 22 gol atarak dikkat çekti. Ayrıca, Karşıyaka Spor Kulübü'nde yaklaşan olağanüstü kongre dikkat çekiyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 11'de 7 değişiklik birden yaparak çıktığı deplasman maçında Bornova 1877'yi 5-0 yenerek düşme hattındaki hemşehrisini bitime 2 hafta kala iyice ateşe atan Karşıyaka, Play-Off öncesi formunu da kanıtladı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda rakibini Onur, Mücahit, Ömer Faruk, Alpay ve Murat'ın golleriyle rahat geçen Kaf-Kaf'ta son dönemde yedek kalan oyuncular da Play-Off arifesinde form tuttu. Yedeklerle ter atan Karşıyaka, 63 puana ulaşıp Play-Off'un ilk turunda saha avantajını garantiledi. Yeşil-kırmızılı ekip Play-Off'ta Ayvalıkgücü Belediyespor veya Balıkesirspor'la rakip olacak.

SON 4 DEPLASMANDA 22 GOL ATTI

Karşıyaka 4'te 4 yaptığı son 4 deplasman maçında rakip kaleleri 22 kez sarsıp 1 gol yedi. Küme düşen Nazilli Spor'u tarihi skorla 10-0 yenen Kaf-Kaf, Uşakspor'u 2-1 mağlup edip, son iki deplasmanda Denizli İdmanyurdu ve Bornova 1877 FK'yı 5-0'la geçti.

ADAYSIZ KONGRE, SEÇİM HAZİRANDA

Son yıllarda sürekli kongreler yapan Karşıyaka Spor Kulübü'nün başkan adayının çıkmadığı olağanüstü seçimli genel kurulu yarın düzenlenecek. Zübeyde Hanım Karşıyaka Nikahevi'ndeki genel kurul saat 18.00'de başlayacak. Divana daha önce liste veren İsmail Çiftçioğlu'nun geçen hafta adaylıktan çekildiği Karşıyaka'da adaylık başvurusu yapmayan mevcut Başkan Aygün Cicibaş başkanlığa talip çıkmadığı için göreve devam edecek. Yeşil-kırmızılılarda Cicibaş başkanlığındaki yönetim sezon sonuna kadar görevi sürdürürken, sezon bitiminde haziran ayındaki mali genel kurulun seçimli hale getirileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek

Ankara kulislerini sarsan iddia: Yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun

Tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Taraftar merakla bekliyordu! İşte Asensio’nun son durumu

O maçta yok! İşte son durumu

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın başlıyor

Herkes ekran başına! Yarın gece ortalık yanacak

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
19 yaşında ilk maçına çıktı, kahraman gibi karşılandı

Her erkeğin hayalini yaşadı!

Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek! İşte kar yağışı beklenen illerimiz

Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kar fena bastıracak