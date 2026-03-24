Karşıyaka ile Denizli İdmanyurdu önemli sınavda

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta art arda 5 galibiyetle üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştıran Karşıyaka yarın 3'te 3 yapıp Play-Off iddiasını sürdüren Denizli İdmanyurdu'na konuk olacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Grupta 56 puanı bulunan Karşıyaka, 45 puanla altıncı sıradaki rakibini yenerse rakibiyle aynı puandaki Uşakspor'un da alacağı sonuca göre bitime 4 maç kala Play-Off oynamayı matematiksel olarak garantileyecek.

Bu maçın ardından pazar günü şu an 4 puan önünde ikinci sırada yer alan Eskişehirspor'u konuk edecek İzmir ekibi kritik virajlarda hata yapmak istemiyor. Normal sezonun son deplasmanına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip kalan 4 maçını İzmir'de oynayacak. Ligdeki ilk sezonunda iyi bir performans sergileyen Denizli temsilcisi de kazanıp Play-Off potasını yakalamayı hedefliyor. Denizli Atatürk Stadı'nda konuk Karşıyaka taraftarları için 350 kişilik kontenjan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı