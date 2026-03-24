Karşıyaka ile Denizli İdmanyurdu önemli sınavda

3. Lig 4. Grup'ta 5 maçtır galip gelen Karşıyaka, Play-Off iddiasını sürdürmek için Denizli İdmanyurdu ile karşılaşacak. Maç, Denizli Atatürk Stadı'nda 16:00'da başlayacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta art arda 5 galibiyetle üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştıran Karşıyaka yarın 3'te 3 yapıp Play-Off iddiasını sürdüren Denizli İdmanyurdu'na konuk olacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Grupta 56 puanı bulunan Karşıyaka, 45 puanla altıncı sıradaki rakibini yenerse rakibiyle aynı puandaki Uşakspor'un da alacağı sonuca göre bitime 4 maç kala Play-Off oynamayı matematiksel olarak garantileyecek.

Bu maçın ardından pazar günü şu an 4 puan önünde ikinci sırada yer alan Eskişehirspor'u konuk edecek İzmir ekibi kritik virajlarda hata yapmak istemiyor. Normal sezonun son deplasmanına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip kalan 4 maçını İzmir'de oynayacak. Ligdeki ilk sezonunda iyi bir performans sergileyen Denizli temsilcisi de kazanıp Play-Off potasını yakalamayı hedefliyor. Denizli Atatürk Stadı'nda konuk Karşıyaka taraftarları için 350 kişilik kontenjan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar

İlk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi

Dünyanın beklediği haber! Bu iddia doğruysa büyük ses getirir
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Para var huzur var! 15 yaşında 10 milyonluk arabası oldu

15 yaşında 10 milyonluk arabası oldu

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü! Basın açıklaması sırasında füze düştü

İsrail'de can pazarı! Herzog'un cümlesi bitmeden böyle vurdular
Nereden nereye! Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare

Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi 'komşuya' kaldı

Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi "komşuya" kaldı
Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı

30 saatlik yangın sonrası hangi ülkeye sığındığı belli oldu