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Karşıyaka'da Zafer Uysal'ın teknik ekibinde yardımcı antrenör Fatih Egedik yer aldı

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Karşıyaka'da Zafer Uysal'ın teknik ekibinde yardımcı antrenör Fatih Egedik yer aldı
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Karşıyaka'da teknik direktör Zafer Uysal'ın teknik ekibi belli oldu. Uysal'ın ekibinde yardımcı antrenör Fatih Egedik, kaleci antrenörü Recep Öztürk, atletik performans antrenörü Harun Özcan Çakmak ve maç performans-analiz antrenörü Yavuz Tarhan görev yapacak.

Karşıyaka'da teknik direktör Zafer Uysal'ın ekibi belli oldu. Uysal'ın teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak Fatih Egedik, kaleci antrenörü olarak Recep Öztürk, atletik performans antrenörü olarak Harun Özcan Çakmak, maç performans ve analiz antrenörü olarak ise Yavuz Tarhan görev yapacak.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona Burhanettin Basatemür yönetiminde başlayan Karşıyaka, ilk 4 haftada 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alınca deneyimli çalıştırıcıyla yollarını ayırarak takımın başına Zafer Uysal'ı getirdi. Yeşil-kırmızılı ekipte antrenmanlara çıkmaya başlayan Uysal'ın teknik ekibi de belli oldu. Zafer Uysal'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak Fatih Egedik, kaleci antrenörü olarak Recep Öztürk, atletik performans antrenörü olarak Harun Özcan Çakmak, maç performans ve analiz antrenörü olarak ise Yavuz Tarhan görev yapacak.

Öte yandan Karşıyaka, 5. hafta mücadelesinde 3 Ekim Cumartesi günü Kepezspor'a konuk olacak. Bu karşılaşma, teknik direktör Zafer Uysal'ın yeşil-kırmızılı ekibin başındaki ilk maçı olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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