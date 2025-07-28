Karşıyaka'da Yeni Yönetimden Birlik Beraberlik Çağrısı

İZMİR'in köklü kulüplerinden Karşıyaka'da yönetimin kayyuma kalmaması için son anda kongrede aday olup göreve gelen Aygün Cicibaş başkanlığındaki yeni yönetim, camiaya birlik beraberlik çağrısı yaptı. Yeşil-kırmızılılar, "Karşıyaka Spor Kulübü'nün kayyuma gitme riskiyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, hiçbir iradenin ortaya çıkmaması üzerine, büyük bir sorumluluk alarak yönetim kuruluna seçildik. Bu görevi ne bir makam ne de bir ünvan olarak gördük. Amacımız, ulu çınar Karşıyaka'nın dimdik ayakta kalması için elimizi değil, yüreğimizi taşın altına koymaktı. Kimse 'Bu yükü biz taşırız' demediği için biz üstlendik. Ancak biliyoruz ki bu sorumluluk, yalnızca birkaç kişinin omuzlarında taşınabilecek bir yük değildir" ifadelerine yer verdi.

Yönetimin açıklaması şöyle: "Bugün kulübümüzün geleceği omuzlarımızda. Fedakarlıkla, özveriyle ayakta duruyor; her gün, her fırsatta camiamızın ileri gelenlerini ziyaret ediyor, desteği artırmak, bu kulübü tek bir yürek yapmak için kenetlenmesi için çalışıyoruz. Ancak unutulmamalı ki biz bu yolun nöbetçileriyiz. Yarın gerekirse çekiliriz ama kalıcı olmamız istenirse, Karşıyaka için son nefesimize kadar çalışmaya da hazırız. Artık herkesin elini taşın altına koyma vakti gelmiştir. Ortada bir irade yoksa, kimse bu sorumluluğu üstlenmiyorsa, o zaman bize destek olup, bu kulübün geleceği için harekete geçmenin tam zamanı. Unutulmamalıdır ki Karşıyaka, sadece birkaç kişinin sırtında değil; tüm camianın birlik ve beraberlik içinde yükselteceği bir değerdir."

'GÜZEL HABERLER ÇOK YAKINDA'

"Futbol takımımız, Danışma Kurulu'muzun maddi ve manevi desteği ile Sayın Azat Yeşil'in önderliğinde planlı ve umut verici bir şekilde yoluna devam etmektedir. Basketbol ve voleybol şubelerimizle ilgili de çok yakında güzel haberleri kamuoyuyla paylaşacağız. Biz hazırız! Biz buradayız! İsteyen varsa bayrağı devretmeye de veya beraber omuz omuza yürümeye de hazırız. Yeter ki Karşıyaka Spor Kulübü kazansın! Yeter ki bu çınar her zamankinden daha güçlü büyüsün diye elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizler koltuk sevdalısı değiliz, armaya aşık Karşıyaka sevdalılarıyız."

YELKEN TESİSLERİNDE BULUŞTULAR

Karşıyaka Yelken Tesisleri'nde faaliyet gösteren başka bir kulübün tesislerin kullanım hakkını alması ve şube yöneticileriyle yaşanan problemler sonrası Karşıyaka'nın mevcut yönetimi ve taraftarlar tesislerde bir araya geldi. Başkan Aygün Cicibaş ve Futbol Altyapı Başkanı Ahmet Yimsek'in de yer aldığı ziyarette geniş güvenlik önlemleri alındı. Emniyet yetkilileri ve Başkan Cicibaş'ın konuşmalarının ardından KSK Yelken Tesisleri'ni adres göstererek faaliyetlerine başlayan kulüp yetkilileri sağ duyu örneği göstererek tesislerden ayrıldı.