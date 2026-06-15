Karşıyaka'da öncelik teknik adamlarda

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde tribünden aday olup göreve seçilen Yiğit Tusder başkanlığındaki yeni yönetim, önceliği futbol ve basketbol takımının teknik heyetleriyle yeniden anlaşmaya verecek.

Karşıyaka yönetimi, görev dağılımını yaptıktan sonra bu hafta içinde 3'üncü Lig'deki futbol takımının sevilen teknik patronu Burhanettin Basatemür ve Süper Lig'de son haftalarda göreve gelerek takımı mucizevi bir şekilde kümede tutan basketbol takımının antrenörü Ahmet Kandemir'le masaya oturacak. İki çalıştırıcının da sözleşmeleri sona ererken, kendilerine gelen tekliflere rağmen önceliği Karşıyaka'da devam etmeye vereceklerini açıklamışlardı. 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'den birçok teklif alan ve görüşmeler yapan teknik direktör Burhanettin Basatemür, yeşil-kırmızılılara söz verdiği için yönetimi bekliyor. Basatemür, kadrodaki sözleşmesi sona eren birçok oyuncuya da beklemelerini söyledi. Ahmet Kandemir'in gözü ise takımın sponsorluk ve bütçe şartlarında. Görev dağılımını ilk toplantıda yapacak Karşıyaka'da futbolu Fatih Bilgilier'in yönetmesi, basketbolun ise doğrudan başkan Yiğit Tusder'e bağlanması planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı