Karşıyaka transfer yasağını aşmak için amatör lisans formülüne başvurdu

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta eski futbolcularına olan borçları yüzünden aldığı transfer yasağını kaldırıp yeni takviyelerine lisans almak için zamanla yarışan Karşıyaka yasağı açamayınca amatör lisans formülünü devreye soktu. Haftalardır Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla alacağı kesinleşip kulübe transfer yasağı getiren eski futbolcularıyla pazarlık yapıp ikna etmeye çalışan İzmir ekibi, ligin başlamasına 1 hafta kala ikna çalışmalarından sonuç alamadı.

Karşıyaka'da futbol şube yönetiminin toplam yaklaşık 23 milyon TL alacakları bulunan eski oyunculara ana parayı ödeyip faizlerini silmelerini önerdiği talep ettiği öğrenilirken, Cenk Ahmet, İshak Kurt, Hakan Canbazoğlu, Hasan Sürmeli, Sefa Küpeli, Ali Sinan Gayla, Yasin Ozan, İsmail Güner ve Enes Nalbantoğlu'nun teklifi geri çevirdiği belirtildi. Bu isimlerin alacaklarını faizle birlikte almak istediğini ve bu karardan vazgeçmeyeceklerini ilettiği öğrenildi. Karşıyaka'da borcun ana para ödenmesi teklifine sadece Erdal Öztürk ve Hakan Barış'ın onay verdiği ifade edildi.

Bu gelişme üzerine transfer yasağını yaz döneminde açma fikrini rafa kaldıran Karşıyaka 11 yeni futbolcusuna amatör lisans çıkartarak oynatacak. Ligde geçen sezon yayınlanan yeni statüyle profesyonel futbolcuları amatöre döndürerek lisans çıkarmanın yolu açılırken FIFA yasağı bulunmayıp yalnız TFF'den ceza alan birçok kulüp bu maddeden yararlandı. Karşıyaka da geçen sezon ara transfer döneminde aldığı stoper İlyas'a gelen transfer yasağı nedeniyle amatör lisans çıkarttı. Yeşil-kırmızılı yönetim 11 yeni transferi amatör lisans çıkartıp oynatacak.

Transfer döneminde alınan ancak yasak açılmadığı için imzaları resmen duyurulmayan Yılmaz Ceylan, Mahmut Şat, Gökdeniz Tandoğan, Emircan Aytekin, Mevlüt Kaymak, Veysel Karani Ünal, Tuğran Burak Tuğ, Eren Arda Şan, Fatih Taşdelen, Yiğit Evin ve Yasir Boz yeni haftada amatör lisans çıkartılarak sezonun ilk maçında takımdaki yerlerini alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı