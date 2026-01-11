Karşıyaka'da Ahmet Yağız da gitti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı ekibi Karşıyaka'da ara transfer döneminde takımdan ayrılanların sayısı 6'ya çıktı. Yeşil-kırmızılılarda sezon başında Beşiktaş altyapısından transfer edilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi de sanal medya hesabından açıklama yaparak takıma veda etti. Ahmet Yağız sezonun ilk yarısında ligde 1'i ilk 11'de olmak üzere 7 maça çıktı. Ara transferde şimdiye kadar 3'ü amatör ligden 4 takviye yapan Karşıyaka'da devre arasında Muşspor'a satılan Ferdi'nin yanı sıra Namık Barış (Somaspor), Selahattin (Altınordu), Bayram (Tire 2021) ve Mehmet Güneş (Malatya Yeşilyurt) takımdan ayrılmıştı.

TÜZÜK KONGRESİ GÜNÜ

Karşıyaka'da bir süredir camiada tartışma yaratan tüzük kongresi yarın toplanacak. Yeşil-kırmızılılarda tüzük maddelerinde yapılması planlanan önemli değişikliklerin oylanacağı kongre Zübeyde Hanım Nikahevi'nde saat 18.00'de başlayacak. Yıllardır şirketleşmeyi tartışan kulüpte kongrede üyelik ve oy kullanabilme şartlarından giriş ve üyelik aidatına, kurulların oluşumundan yönetim kurulu üye sayısına kadar birçok değişiklik oylanacak.