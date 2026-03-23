Karşıyaka'da Antrenör Değişikliği

Basketbol Süper Ligi'nde son 7 maçını kaybeden Karşıyaka, genel menajer Nihat Mala'nın istifasının ardından antrenör Candost Volkan ile yollarını ayırdı. Takım, 16 maçta 3 galibiyet elde eden genç antrenörün yerine, eski çalıştırıcısı Ahmet Kandemir ile anlaştı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde son 7 maçını kaybederek düşme hattında kalan Karşıyaka'da genel menajer Nihat Mala'nın istifasının ardından antrenör Candost Volkan ile de yollar ayrıldı. Yeşil-kırmızılılarla 16 maçta 3 galibiyet 13 mağlubiyet alan genç çalıştırıcıyla vedalaşan yönetimin takımın eski antrenörlerinden Ahmet Kandemir'le el sıkıştığı öğrenildi. Son 7 haftada takımın dümeninde olacak Ahmet Kandemir daha önce Karşıyaka'da 2003-2006 yılları arasında ve 2007-2008 sezonunda takımı çalıştırdı. Kaf-Kaf, 18 yıl sonra yuvaya dönecek tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde son 7 maçta kurtuluş savaşı verecek.

