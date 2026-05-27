Karşıyaka'da istikrarın adı Alpay

3'üncü Lig kulüplerinden Karşıyaka'da geride kalan sezonun en istikrarlı oyuncusu Alpay Eroğlu oldu. Yeşil-kırmızılı kulübün Kütahyaspor'dan transfer ettiği 24 yaşındaki ön libero, 30 müsabakada ilk 11'de yer alıp toplam 2 bin 675 dakika sahada kalarak en fazla süre alan isim olarak dikkat çekti. Savunmanın önünde görev yapmasına rağmen 6 kez rakip fileleri sarsarak en skorer sezonunu geçiren Alpay, 2 de asist yaparak başarılı bir performans sergiledi. Deneyimli futbolcu, 1 kez sarı kart cezası, 1 kez de sakatlık nedeniyle yalnızca 2 maç kaçırdı. Karşıyaka ile sözleşmesi sona eren Alpay'ın, 11 Haziran'da yapılacak kongrenin ardından yeşil-kırmızılı kulüple yola devam etmek istediği de gelen haberler arasında.

