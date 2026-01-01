Karşıyaka'da Mehmet Güneş ayrıldı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk devreyi 36 puanla zirvenin 2 puan gerisinde 2'nci sırada tamamlayan Karşıyaka'da orta saha oyuncusu Mehmet Güneş'le yolların ayrıldığı öğrenildi. Sezon başında Konyaspor'dan 1 milyon TL bonservis ücreti ödenerek 3 yıllığına transfer edilen 19 yaşındaki futbolcunun fazla forma şansı bulamaması nedeniyle yeşil-kırmızılı ekibe veda ettiği ifade edildi. 10 numara pozisyonunda ve kanatlarda görev yapan Mehmet, deplasmanda 1-0 kazandıkları Söke 1970 maçında 90+8'inci dakikada rakip fileleri sarsarak takımına 3 puan kazandıran isim olmuştu. Genç krampon ilk yarıda oynadığı 10 maçın 4'ünde ilk 11'de sahaya çıkarken, toplam 355 dakika süre aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor