Karşıyaka'da genel kurul 11 Haziran'da

3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da yönetim, genel kurul tarihini 11 Haziran olarak belirledi. Yapılan açıklamada çoğunluğa bakılmaksızın kongrenin 11 Haziran Perşembe günü saat 18.00'de Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılmasına oyçokluğu ile karar verildiği duyuruldu. Resmi açıklama şu şekilde yayınlandı: "Yönetim Kurulu Başkanlığı'mızın, 11.03.2026 tarih 2026/5 karar sayılı kararı ile Kulüp Tüzüğümüzün 14/b, 26/b ve 52. maddeleri uyarınca belirtilen gündem maddeleri ile 27.03.2026 günü saat 18.00'de Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde bu toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantında çoğunluk şartı aranmaksızın 07.04.2026 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiş idi. 07.04.2026 tarihli toplantıda tüzüğün 22. maddesine uygun şekilde adaylık başvurusu söz konusu olmadığından, seçimli genel kurulun mali genel kurul ile birlikte yapılması da tüzüğün 14. maddesinin c bendi uyarınca mümkün olmadığından, tüzüğümüzün 15. maddesinin 2. bendi uyarınca 6 ay içerisinde geri bırakılmış sayılan olağanüstü seçimli genel kurulun tek bir gün belirlenerek yapılması gerektiğinden; Karşıyaka Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısının, ilk toplantı tarihindeki genel kurul üye listesinin gözetilmesi ve 07.04.2026 tarihli toplantıda gündemin 2. maddesinde seçilen genel kurul başkanlık divanı ile, çoğunluğa bakılmaksızın aşağıdaki gündem maddeleri ile 11.06.2026 günü saat 18.00'de Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir.

