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Karşıyaka potasında kaptan Mert Celep de ayrıldı

Karşıyaka potasında kaptan Mert Celep de ayrıldı
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Basketbol Süper Ligi takımı Karşıyaka'da, Sokolowski ve Samet Geyik'in ardından takım kaptanı Mert Celep de Gaziantep Basketbol'a transfer oldu.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da, Sokolowski ve Samet Geyik'in ardından takım kaptanı Mert Celep de ayrıldı.

Altyapısından yetiştiği yeşil-kırmızılı ekipte A takımda üçüncü dönemini geçiren 31 yaşındaki, 2.06 metre boyundaki uzun forvet, Samet Geyik gibi Gaziantep Basketbol ile anlaştı.

Son 4 sezondur Karşıyaka formasını giyen Mert Celep, geçen sezon 30 maçta 3.43 sayı, 2.6 ribaund ve 0.67 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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