Karşıyaka potasında kaptan Mert Celep de ayrıldı

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da, Sokolowski ve Samet Geyik'in ardından takım kaptanı Mert Celep de ayrıldı.

Altyapısından yetiştiği yeşil-kırmızılı ekipte A takımda üçüncü dönemini geçiren 31 yaşındaki, 2.06 metre boyundaki uzun forvet, Samet Geyik gibi Gaziantep Basketbol ile anlaştı.

Son 4 sezondur Karşıyaka formasını giyen Mert Celep, geçen sezon 30 maçta 3.43 sayı, 2.6 ribaund ve 0.67 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı