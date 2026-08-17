Haberler

Karşıyaka’da Harun Kaya belirsizliği devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka’da geçtiğimiz sezon 11’in önemli isimlerinden biri olan Harun Kaya’nın, bu sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Karşıyaka'da geçtiğimiz sezon 11'in önemli isimlerinden biri olan Harun Kaya'nın, bu sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da yeni sezon öncesi Harun Kaya belirsizliği sürüyor. Transfer döneminde kulüpten izin alan ve Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile görüşen 25 yaşındaki oyuncu, transferin gerçekleşmemesinin ardından Karşıyaka'ya dönme kararı aldı.

Ancak teknik direktör Burhanettin Basatemür, hazırlık ve kamp döneminin başından bu yana takımla çalışmayan Harun Kaya'nın dönüşüne sıcak bakmıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, sağ bek bölgesine Somaspor'dan Mahmut Şat'ı transfer ederken altyapıdan Arda Baran'ı da profesyonel yaptı. Harun'un dönmesi halinde Karşıyaka'nın sağ bek rotasyonunda üç oyuncu bulunacak.

Öte yandan yeni sezon peşinatının ödenmesi için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar gönderen Harun Kaya'nın menajeri ve avukatı, yönetimle görüşme gerçekleştirdi. Sözleşmesinde 2,5 milyon TL bonservis bedeli karşılığında serbest kalma maddesi bulunan oyuncu için temsilcilerinin Karşıyaka'ya 1 milyon TL bonservis teklif ettiği öğrenildi. Futbol Şube Başkanı Fatih Bilgilier'in ise bu teklifi kabul etmeyerek, sözleşmede belirtilen 2,5 milyon TL'nin getirilmesi halinde oyuncunun bonservisinin verilebileceğini ilettiği belirtildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin sürerken, Harun Kaya'nın geleceğiyle ilgili belirsizliğin kısa süre içerisinde çözüme kavuşması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Karşıyaka formasıyla 26 karşılaşmaya çıkan Harun Kaya, gol katkısı sağlayamazken 1 asist yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar ve Necati Ateş, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı

Bu olay canlı yayında yaşandı!
Fenerbahçe'den bomba Romelu Lukaku kararı

Fenerbahçe'den bomba Lukaku kararı

Dağ başından gelmiş gibi...Ürünlere zarar veren kardeşini uyaran çalışana ölüm tehdidi ve darp

Market çalışanına dehşeti yaşattı! Yumruklu saldırı kamerada
3 metre derinlikte bulunan 5 tonluk mühürlü lahitten bakın ne çıktı

3 metre derinlikte bulundu! İşte 5 tonluk mühürlü lahitten çıkanlar

AK Parti'nin acı günü: Eski milletvekili Azize Sibel Gönül vefat etti...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı

AK Parti'nin acı günü: Eski milletvekili Sibel Gönül vefat etti
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek

Ünlü şarkıcıdan ülkenin konuştuğu minik taraftara ömürlük destek
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal