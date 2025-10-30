Haberler

Karşıyaka'da Hamza Küçükköylü Beklentilerin Altında Kalıyor

Karşıyaka'da Hamza Küçükköylü Beklentilerin Altında Kalıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta lider konumda bulunan Karşıyaka'nın transfer ettiği golcü Hamza Küçükköylü, beklenen performansı gösteremedi ve yedek kulübesine mahkum oldu. Genç santrfor Yasin Uzunoğlu, Hamza'nın yerini alarak dikkat çeken bir performans sergiliyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup lider olan Karşıyaka'nın sezon başında transfer ettiği golcü Hamza Küçükköylü, beklenen performansın uzağında kalınca yedek kulübesine mahkum oldu. Karşıyaka, ligde bu sezon uygulanan kadrolarda 25 yaş üzerinde yalnız 5 futbolcu bulundurulabilmesi kontenjanından birini Hamza için kullanırken, tecrübeli futbolcu kulübeden çıkamadı. Yalnız ilk iki haftada 11'de forma giyip ikinci yarılarda sahadan çıkan Hamza sonradan düzgün süre bile alamadı. Son 6 maçta kulübeyi mesken tutan 29 yaşındaki Hamza, yalnız 3 maçta sonradan oyuna dahil oldu.

Önceki hafta Nazillispor önünde son 1 dakikada oynayan Hamza, geçen hafta Altay derbisinde sahaya bile giremedi. Karşıyaka'nın Hamza'nın yanına sezon başında transfer ettiği golcülerden Ömer Faruk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 2023-2024 sezonunda Ankaraspor kadrosunda yer aldığı dönemde bahis oynadığı gerekçesiyle 8 ay men cezası alırken, bu nedenle transferin son günü kadroya katılan 23 yaşındaki Yasin Uzunoğlu ise yıldızlaştı. Hamza'dan formayı devralan genç santrfor, Karşıyaka formasıyla 6 maçta 7 gol attı. Kaf-Kaf grupta bu hafta pazar günü 1 puan gerisindeki Uşakspor'u liderlik yarışında ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Muhittin Böcek itirafçı olacağı iddiasını yalanladı

Muhittin Böcek gündemi sarsan iddiaya cezaevinden yanıt verdi
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Ev işlerini dakikalar içinde hallediyor! İşte insansı robot NEO'nun fiyatı

Tek tuşla çamaşır katlıyor, bulaşık yıkıyor! İşte robot NEO'nun fiyatı
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Silivri'de tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazadan geriye bu görüntü kaldı
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.