Karşıyaka'da Hamza Küçükköylü Beklentilerin Altında Kalıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup lider olan Karşıyaka'nın sezon başında transfer ettiği golcü Hamza Küçükköylü, beklenen performansın uzağında kalınca yedek kulübesine mahkum oldu. Karşıyaka, ligde bu sezon uygulanan kadrolarda 25 yaş üzerinde yalnız 5 futbolcu bulundurulabilmesi kontenjanından birini Hamza için kullanırken, tecrübeli futbolcu kulübeden çıkamadı. Yalnız ilk iki haftada 11'de forma giyip ikinci yarılarda sahadan çıkan Hamza sonradan düzgün süre bile alamadı. Son 6 maçta kulübeyi mesken tutan 29 yaşındaki Hamza, yalnız 3 maçta sonradan oyuna dahil oldu.

Önceki hafta Nazillispor önünde son 1 dakikada oynayan Hamza, geçen hafta Altay derbisinde sahaya bile giremedi. Karşıyaka'nın Hamza'nın yanına sezon başında transfer ettiği golcülerden Ömer Faruk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 2023-2024 sezonunda Ankaraspor kadrosunda yer aldığı dönemde bahis oynadığı gerekçesiyle 8 ay men cezası alırken, bu nedenle transferin son günü kadroya katılan 23 yaşındaki Yasin Uzunoğlu ise yıldızlaştı. Hamza'dan formayı devralan genç santrfor, Karşıyaka formasıyla 6 maçta 7 gol attı. Kaf-Kaf grupta bu hafta pazar günü 1 puan gerisindeki Uşakspor'u liderlik yarışında ağırlayacak.