Karşıyaka'da kongre tarihi 9 Haziran'a çekiliyor

3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da daha önce 23 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirileceği açıklanan Olağan Seçimli Genel Kurul'un tarihinin değişebileceği açıklandı.

Yönetim, genel kurulun 9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi için gerekli başvuruların yapıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Kulübümüzün daha önce 23 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun, üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda 9 Haziran 2026 tarihine alınabilmesi adına gerekli resmi başvurular yapılmıştır. Söz konusu süreçle ilgili olarak ilgili resmi makamlardan gelecek görüş ve onay beklenmekte olup, gelişmeler netleştiğinde kamuoyu ve camiamız detaylı şekilde bilgilendirilecektir. Tüm üyelerimize ve camiamıza saygıyla duyurulur' ifadeleri kullanıldı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı