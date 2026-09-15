Karşıyaka'da Fatih'in dönüşü uzadı

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda ilk iki haftada galibiyet alamayan Karşıyaka gol yollarındaki sıkıntıya çare ararken sakatlığı süren santrfor Fatih Taşdelen'in takıma dönüşü uzadı. Belindeki sakatlık nedeniyle ilk iki haftada forma giyemeyen 30 yaşındaki golcünün en az 15 gün daha takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Daha önce 2.5 sezon Karşıyaka formasını giyerek kariyerinin en golcü dönemini yaşayan Fatih Taşdelen transfer döneminde geçen yıl şampiyonluk yaşadığı İnegöl Kafkasspor'dan yuvaya dönmüştü. Karşıyaka sezonun ilk iki maçında 1 gol atabildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı