Karşıyaka'da İsmail Çiftçioğlu başkanlığa aday

İZMİR'İN 114 yıllık en köklü spor kulübü Karşıyaka'nın 7 Nisan'da düzenlenecek olağanüstü genel kurulunda İsmail Çiftçioğlu'nun başkanlığa aday olduğu öğrenildi. Yönetimin mali sıkıntılar nedeniyle 11 Mart'ta sürpriz şekilde olağanüstü kongre kararı aldığı Karşıyaka'da Eski AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu taşın altına elini koymaya hazırlanıyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'nin Karşıyaka'da belediye başkan adayı da olan 36 yaşındaki Çiftçioğlu, yönetim kurulu aday listesini dün kapalı zarf içinde Divan Kurulu Başkanı Mehmet Yaya'ya teslim etti. Karşıyaka'da tüzük gereği kongrelerin ilk tarihinden 1 gün önce mesai bitimine kadar adayların listelerini divana sunmaları gerekirken, ilk tarihi bugün olarak açıklanan genel kurul öncesi liste veren tek isim İsmail Çiftçioğlu oldu.

Son yıllarda sürekli kongreler yapıp daha önce seçimde son gün güçlükle aday bulunabildiği için bu kuralı esneten Karşıyaka'da Çiftçioğlu'nun 7 Nisan Salı günü Zübeyde Hanım Nikahevi'nde düzenlenecek genel kurula tek aday olarak girmesi bekleniyor. Çiftçioğlu'nun kendisine adaylıkla ilgili gelen teklifler üzerine değerlendirme kararı aldığı belirtildi. Eski Başkan Turgay Büyükkarcı'nın da Çiftcioğlu'nu adaylık için desteklediği iddia edildi. 2018'de henüz 28 yaşında AK Parti'nin ilçe başkanı olan Çiftçioğlu'nun Karşıyaka'da ilk olarak Mavişehir'deki 100 dönümlük tesis arazisi ve Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin tahsis sorununun çözülmesi ve kulübün yıllardır beklediği, başından beri destek verdiği Zübeyde Hanım Stadı'nın yapımı için yoğun mesai harcaması bekleniyor. Çiftçioğlu'nun basketbolda Yaşar Ailesi'nin geçen sezon ayrıldığı sponsorluğa dönmeleri ve kulübün mali sıkıntılarının çözümü için de adımlar atacağı iddia edildi.

CİCİBAŞ'TAN DESTEK

Karşıyaka'da sezon başında aday bulunamadığı dönemde kulübün kayyuma kalmaması için göreve gelen Başkan Aygün Cicibaş, İsmail Çiftçioğlu'nun adaylığına, "Karşıyaka'mız sahipsiz kalmaz" diyerek destek verdi. Cicibaş sosyal medya hesabında, "Yeni bir başkan, yeni bir yönetim geliyor. Aday olacak grup ve arkadaşlarla gurur duyuyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Bir Karşıyakalı olarak arkadaşlarımıza zelimden geldiğince desteğim sonsuzdur" açıklamasını yaptı.

İZVAK DA MAVİŞEHİR İÇİN DEVREDE

Karşıyaka'nın inşaatına başlayamadığı için tahsis hakkını kaybettiği Mavişehir'deki 100 dönümlük altyapı tesisleri arazisi için İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) da devreye girdi. İZVAK, İzmir Gençlik ve Spor Bakanlığı'na arazinin Karşıyaka'ya tekrar tahsis olması için başvuruda bulundu. Mavişehir'deki arazinin Karşıyaka ve İzmir sporu adına önemine dikkat çekildi. İZVAK Başkanı Ali Erten ve İZVAK Başkanı Vekili Talat Papatya'nın imzasını taşıyan dilekçede önemli ifadeler yer aldı.

İZVAK'ın verdiği dilekçede, Karşıyaka Spor Kulübü'nün yalnızca bir spor kulübü olmadığı, İzmir'in sosyal, kültürel ve sportif hayatının önemli bir parçası, kent markasının önemli taşıyıcılarından biri olduğuna dikkat çekildi. Mavişehir'de Karşıyaka'nın yapacağı spor tesislerinin sadece spor alanı yatırımı olmayacağı aynı zamanda Türkiye'nin köklü spor kurumlarından birinin geleceği açısından stratejik bir spor altyapısı adına yapılacağına dikkat çekildi. İZVAK, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan tahsis süresinin uzatılması, yeni bir yatırım takvimi oluşturulması ve sözleşme şartlarının revize edilmesini talep etti. Karşıyaka'da divan kurulunun Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici'ye yapılan ziyaretin ardından arazinin tahsisinin iptal olduğu ortaya çıkmıştı.

