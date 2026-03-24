Karşıyaka'da başantrenör Candost Volkan ile yollar ayrıldı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, başantrenör Candost Volkan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Volkan'a emekleri için teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da başantrenör Candost Volkan ile yollar ayrıldı.
Kulübün açıklamasında, "Takımımızda başantrenörlük görevini yürüten Candost Volkan ile yollarımız karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Candost Volkan'a takımımıza göstermiş olduğu emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
İzmir ekibinin geçen sezondan bu yana genel menajerliğini üstlenen Nihat Mala da dün görevinden ayrılmıştı.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör