Karşıyaka'da Ahmet Çakı ile Yollar Ayrıldı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka, başantrenör Ahmet Çakı ile yollarını ayırdığını açıkladı. Çakı, sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak kulüpten ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da başantrenör Ahmet Çakı ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-25 sezonunun son bölümünde takımımızın başantrenörlük görevini üstlenen Ahmet Çakı, sözleşmesinde yer alan çıkış opsiyonunu kullanarak kulübümüzden ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Çakı'ya verdiği emek ve katkıları için teşekkür edilerek, başarı dilendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Spor
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