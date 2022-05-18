Karşıyaka'da 3 as için gözler yönetimde - Haberler

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Karşıyaka'da 3 as için gözler yönetimde

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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Karşıyaka'da 3 as için gözler yönetimde

TFF 3'üncü Lig'de sezon biter bitmez sözleşmesi sona eren takımın 3 sembol ismiyle prensipte yeniden anlaşan Karşıyaka'da gözler Başkan Turgay Büyükkarcı'da.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig'de sezon biter bitmez sözleşmesi sona eren takımın 3 sembol ismiyle prensipte yeniden anlaşan Karşıyaka'da gözler Başkan Turgay Büyükkarcı'da. Kaf-Kaf'ta küçük pürüzler dışında anlaşma sağlanan Mustafa Aşan, Cenk Özbey ve Metin Peker'le ilgili açıklamayı imzalar kesinleşince Başkan Büyükkarcı yapacak. Yeni sezonda yıllardır kadroda olan 3 isim de takımda forma giymeyi sürdürecek.

Karşıyaka'da altyapı patentli 29 yaşındaki stoper Metin, 2010-2011'den bu yana 12 sezondur, yine altyapıdan çıkıp 2013'te Boluspor'dan yuvaya dönen 31 yaşındaki stoper Cenk 9 sezondur, geçen sezona kadar kadrodaki altyapıda yetişmeyen tek oyuncu olan 33 yaşındaki ön libero Mustafa Aşan da 2014'ten beri 8 yıldır takımda forma giyiyor. Altyapı patentli olup yaş kontenjanına da takılmayan Özgür, Namık Barış, Erdoğan ve Burak'ın kontratlarını daha önce sezon içinde uzatan yönetim, iç transferi bitirdikten sonra mali kongreyi yapıp dış transfere yönelecek.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Aşan, Karşıyaka, Spor, Haberler

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