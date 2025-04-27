İstanbul'daki 6.2'lik depremde 1025 bina az hasar aldı

İstanbul'daki depremde kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum'dan açıklama
İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

Komşuyu sarsan patlama! Bilanço her dakika ağırlaşıyor
Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
Ahmet Ercan: 6,2'lik depremin etkisi bitti

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbullulara müjde gibi haber

Karşıyaka, Bursaspor'u Yenerek Play-Off'a İsim Yazdırdı

Karşıyaka, Bursaspor'u Yenerek Play-Off'a İsim Yazdırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Lig 1. Grup'ta Bursaspor'u 2-0 mağlup eden Karşıyaka, sezon sonunda gelen bu önemli galibiyetle Play-Off grup finaline yükseldi. Ezeli rakibine karşı alınan bu zafer, takıma 2 milyon TL prim kazandırdı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonun son haftasında şampiyonluğa ulaşan ezeli rakibi Bursaspor'u 19 yıl sonra evinde ağırladığı maçta taraftarının müthiş desteğiyle 2-0 yenen Karşıyaka ikinci olarak adını Play-Off'ta grup finaline yazdırdı. Son iki haftadaki mağlubiyetlerle ligin final haftasına 6 puanlık avantajını yitirerek giren Kaf-Kaf senelerdir süren hayati maçlardaki şansızlığını kırdı. Sezon başından beri başına gelmeyen kalmayan, takımı kuran Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın 29 Ekim'de şok vefatı sonrası yaşadığı moral bozukluğu ve yönetim belirsizlikleriyle liderliği Bursaspor'a kaptıran Karşıyaka, aylardır yarıştığı ezeli rakibinden intikamını son hafta aldı.

Sezon boyunca tüm ilin yanı sıra her kesimden destek alan, önceki hafta uzak Artvin deplasmanında çıkması gereken şampiyonluk maçını bile iç sahaya çevirdiği kente en yakın il Balıkesir'de oynayan Bursaspor'u son hafta binlerce taraftarının tıklım tıklım doldurduğu Alsancak Stadı'nda ağırlayan Kaf-Kaf tarihi bir final yaptı. Geçen hafta Karşıyaka'yı 2-1 yenerek hem puanları eşitleyip hem ikili averaj üstünlüğünü alan Belediye Kütahyaspor aynı saatte başlayan maçta Düzcespor önünde devreyi 2-0 önde tamamlayıp büyük avantaj yakalarken Karşıyaka pes etmedi.

2'NCİ LİG'E 3 MAÇ KALDI

Karşıyaka rakibini ikinci yarıda Kadir ve Mert Torlak'ın golleriyle 2-0 yenerken, Kütahyaspor 90+3'üncü dakikada skoru 2-2'ye getiren beraberlik golünü kalesinde görünce yeşil-kırmızılılar çifte bayram yaptı. Hafta boyunca Bursaspor cephesiyle atışan Karşıyakalılar hem ezeli rakiplerini yenip hem de ikinci olarak direkt grup finaline çıkmanın sevincini deplasmana gelen 500 Bursa taraftarı önünde yaşadı. Grup ikincisi olarak Play-Off'ta ilk iki turda maç yapmayıp direkt finale kalmayı garantileyen İzmir ekibinin önünde 2018'de düştüğü 2'nci Lig'e 7 yıl sonra dönmek içim yalnız 3 maç kaldı. Grupta finale çıkacak ekibi bekleyen Karşıyaka eşleşeceği rakibiyle dış saha ve iç sahada iki maç oynayıp finale çıkarsa 2'nci Grup'tan gelecek takımla tarafsız sahada final oynayacak. Yıllar sonra hem Bursaspor zaferi hem de grup finali sevinci yaşayan taraftarlar takımlarını Karşıyaka Çarşı'da karşılayarak bağırlarına bastı. Yeşil-kırmızılılar finalde Kütahyaspor'u istemeye başladı.

PRİM 2 MİLYON TL

Karşıyaka takıma Bursaspor galibiyeti ve grup ikinciliği için toplam 2 milyon TL prim dağıtacak. Büyük sıkıntılar ve acılar yaşadığı sezonda 2'nci Lig'in kapısına dayanan Kaf-Kaf'ta Başkan İlker Ergüllü takıma 1.5 milyon TL prim açıkladı. Bursa galibiyeti sonrası soyunma odasına giren Gökhan Şensan'ın vefatından sonra eski Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin de 500 bin TL prim sözü verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.