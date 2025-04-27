Karşıyaka, Bursaspor'u Yenerek Play-Off'a İsim Yazdırdı

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonun son haftasında şampiyonluğa ulaşan ezeli rakibi Bursaspor'u 19 yıl sonra evinde ağırladığı maçta taraftarının müthiş desteğiyle 2-0 yenen Karşıyaka ikinci olarak adını Play-Off'ta grup finaline yazdırdı. Son iki haftadaki mağlubiyetlerle ligin final haftasına 6 puanlık avantajını yitirerek giren Kaf-Kaf senelerdir süren hayati maçlardaki şansızlığını kırdı. Sezon başından beri başına gelmeyen kalmayan, takımı kuran Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın 29 Ekim'de şok vefatı sonrası yaşadığı moral bozukluğu ve yönetim belirsizlikleriyle liderliği Bursaspor'a kaptıran Karşıyaka, aylardır yarıştığı ezeli rakibinden intikamını son hafta aldı.

Sezon boyunca tüm ilin yanı sıra her kesimden destek alan, önceki hafta uzak Artvin deplasmanında çıkması gereken şampiyonluk maçını bile iç sahaya çevirdiği kente en yakın il Balıkesir'de oynayan Bursaspor'u son hafta binlerce taraftarının tıklım tıklım doldurduğu Alsancak Stadı'nda ağırlayan Kaf-Kaf tarihi bir final yaptı. Geçen hafta Karşıyaka'yı 2-1 yenerek hem puanları eşitleyip hem ikili averaj üstünlüğünü alan Belediye Kütahyaspor aynı saatte başlayan maçta Düzcespor önünde devreyi 2-0 önde tamamlayıp büyük avantaj yakalarken Karşıyaka pes etmedi.

2'NCİ LİG'E 3 MAÇ KALDI

Karşıyaka rakibini ikinci yarıda Kadir ve Mert Torlak'ın golleriyle 2-0 yenerken, Kütahyaspor 90+3'üncü dakikada skoru 2-2'ye getiren beraberlik golünü kalesinde görünce yeşil-kırmızılılar çifte bayram yaptı. Hafta boyunca Bursaspor cephesiyle atışan Karşıyakalılar hem ezeli rakiplerini yenip hem de ikinci olarak direkt grup finaline çıkmanın sevincini deplasmana gelen 500 Bursa taraftarı önünde yaşadı. Grup ikincisi olarak Play-Off'ta ilk iki turda maç yapmayıp direkt finale kalmayı garantileyen İzmir ekibinin önünde 2018'de düştüğü 2'nci Lig'e 7 yıl sonra dönmek içim yalnız 3 maç kaldı. Grupta finale çıkacak ekibi bekleyen Karşıyaka eşleşeceği rakibiyle dış saha ve iç sahada iki maç oynayıp finale çıkarsa 2'nci Grup'tan gelecek takımla tarafsız sahada final oynayacak. Yıllar sonra hem Bursaspor zaferi hem de grup finali sevinci yaşayan taraftarlar takımlarını Karşıyaka Çarşı'da karşılayarak bağırlarına bastı. Yeşil-kırmızılılar finalde Kütahyaspor'u istemeye başladı.

PRİM 2 MİLYON TL

Karşıyaka takıma Bursaspor galibiyeti ve grup ikinciliği için toplam 2 milyon TL prim dağıtacak. Büyük sıkıntılar ve acılar yaşadığı sezonda 2'nci Lig'in kapısına dayanan Kaf-Kaf'ta Başkan İlker Ergüllü takıma 1.5 milyon TL prim açıkladı. Bursa galibiyeti sonrası soyunma odasına giren Gökhan Şensan'ın vefatından sonra eski Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin de 500 bin TL prim sözü verdi.