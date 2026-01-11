Haberler

Karşıyaka potada son saniyede yıkıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, Bursaspor'a 86-84 mağlup olarak düşme hattında kalmaya devam etti. Antrenör Volkan, takımındaki sonuca rağmen mücadeleci ruhu sürdüreceklerini belirtti.

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon başından bu yana düşme hattından çıkmaya çalışan Karşıyaka deplasmanda en yakın rakiplerinden Bursaspor'a son saniyede yenilmekten kurtulamadı. Bursa'daki çekişmeli mücadeleyi son saniyede ribaunttan verdiği topla yediği sayıyla 86-84 kaybeden Kaf-Kaf ilk yarıyı 15 maçta 3 galibiyetle düşme hattında bitirdi. Karşıyaka'ya 31 sayı atıp bitime 7 saniye kala üçlük isabetiyle skoru eşitleyen Young'un performansı da yetmedi. Antrenör Candost Volkan, her maç son saniyeye kadar savaştıklarını belirterek haftaya başlayacak ikinci yarıda düzenli kazanan bir takım olacaklarını söyledi.

Volkan, "Şartlar ne olursa olsun her maç sahada son topa kadar savaşan bir takımımız var. Son beş maçın ikisini kazandık, üçünü ise bir topla kaybettik. Hücumda ve savunmada her bir pozisyonun değerini bilmemiz, daha özenli olmamız gerekiyor. Son 1 dakikada biri maç topu olmak üzere iki hücum ribaundu, toplamda ise 14 hücum ribaundu verdik. Kaybettiğimiz maçlarda benzer sorunları yaşıyoruz. Bunu takım halinde çözmemiz gerekiyor. Haftaya ligin ikinci yarısına başlıyoruz. Son 5-6 haftadaki dirençli oyunumuzu sürdürüp, küçük detaylara daha fazla dikkat ederek ikinci yarıda düzenli olarak kazanan bir takım haline geleceğimize inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez uçak kazasında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı korkunç kazada can verdi! Rüyasında defalarca görmüş
Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı

Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Okkalı bir zam geliyor
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı