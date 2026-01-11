Karşıyaka potada son saniyede yıkıldı

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon başından bu yana düşme hattından çıkmaya çalışan Karşıyaka deplasmanda en yakın rakiplerinden Bursaspor'a son saniyede yenilmekten kurtulamadı. Bursa'daki çekişmeli mücadeleyi son saniyede ribaunttan verdiği topla yediği sayıyla 86-84 kaybeden Kaf-Kaf ilk yarıyı 15 maçta 3 galibiyetle düşme hattında bitirdi. Karşıyaka'ya 31 sayı atıp bitime 7 saniye kala üçlük isabetiyle skoru eşitleyen Young'un performansı da yetmedi. Antrenör Candost Volkan, her maç son saniyeye kadar savaştıklarını belirterek haftaya başlayacak ikinci yarıda düzenli kazanan bir takım olacaklarını söyledi.

Volkan, "Şartlar ne olursa olsun her maç sahada son topa kadar savaşan bir takımımız var. Son beş maçın ikisini kazandık, üçünü ise bir topla kaybettik. Hücumda ve savunmada her bir pozisyonun değerini bilmemiz, daha özenli olmamız gerekiyor. Son 1 dakikada biri maç topu olmak üzere iki hücum ribaundu, toplamda ise 14 hücum ribaundu verdik. Kaybettiğimiz maçlarda benzer sorunları yaşıyoruz. Bunu takım halinde çözmemiz gerekiyor. Haftaya ligin ikinci yarısına başlıyoruz. Son 5-6 haftadaki dirençli oyunumuzu sürdürüp, küçük detaylara daha fazla dikkat ederek ikinci yarıda düzenli olarak kazanan bir takım haline geleceğimize inanıyorum" açıklamasını yaptı.