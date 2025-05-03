Karşıyaka Basketbolcu Thomas Akyazılı Bel Fıtığı Ameliyatı Geçirdi

Karşıyaka Basketbolcu Thomas Akyazılı Bel Fıtığı Ameliyatı Geçirdi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Karşıyaka'da, oyuncu Thomas Akyazılı'nın bel fıtığı ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Akyazılı, son üç aydır ağrılarıyla mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da Thomas Akyazılı'nın bel fıtığı ameliyatı olduğu bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Akyazılı'nın son üç aydır patlamış bel fıtığına rağmen takımını yalnız bırakmamak için süreci ameliyatsız atlatmaya çalıştığı belirtildi.

Akyazılı'nın, sağlık ekibinin yoğun çabalarıyla sahada kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Ancak son günlerde artan bel ağrıları nedeniyle ameliyat edilmesi gereken oyuncumuzun ameliyatı kulüp doktorumuz Ahmet Cemil Turan tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Spor
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