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Karşıyaka Basketbol, Yalovaspor Maçında Kritik Zafer Peşinde

Karşıyaka Basketbol, Yalovaspor Maçında Kritik Zafer Peşinde
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Karşıyaka Basketbol, 23 Mart Pazar günü Yalovaspor ile oynayacağı kritik maçı kazanarak ligdeki tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. İzmir ekibinin yöneticileri, transfer yasağını kaldırarak takıma iki yeni yabancı oyuncu katmayı planlıyor.

Karşıyaka Basketbol, 23 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Yalovaspor maçını kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 12. sırada bulunan Karşıyaka'da gözler Yalovaspor maçına çevrildi. Ligin son sırasında bulunan rakibiyle 23 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek olan yeşil-kırmızılılar, zorlu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. İzmir ekibi, kazanması halinde rahat bir nefes alıp orta sıralara doğru yükselecekken, kaybetmesi halinde ise tehlike bölgeye doğru gerileyecek.

Karşıyakalı yöneticilerin de kritik öneme sahip olan karşılaşma öncesinde transfer yasağını kaldırarak takıma iki yabancı oyuncu takviyesi gerçekleştirmeyi hedeflediği ve 27 yaşındaki oyun kurucu Mike Smith ile 35 yaşındaki uzun forvet Suleiman Braimoh ile temas halinde olduğu öğrenildi.

Öte yandan Mike Smith'in dün öğle saatlerinde İzmir'e geldiği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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