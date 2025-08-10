Karşıyaka Basketbol Takımı Yeni Yabancı Transferine Doğru

BASKETBOL Süper Ligi'nde transfer sürecine başlayan Karşıyaka, 5 yeni oyuncu transfer etti. Antrenör Faruk Beşok ile birlikte, ABD'li ve yerli oyuncularla anlaşmalar sağlandı. Şimdi ise Portekiz Ligi'nde forma giyen bir oyuncuyla anlaşma aşamasına gelindi.

BASKETBOL Süper Ligi'nde transfer harekatına başlayıp şimdiye kadar 5 takviye yapan Karşıyaka yeni yabancı transferinde sona yaklaştı. Antrenörlük görevine Faruk Beşok'u getirdikten sonra şimdiye kadar ABD'li forvet Mike Moore, guard Chris Chiozza, uzun forvet Samet Geyik, pivot Egemen Güven ve oyun kurucu Ege Özçelik'le anlaşan, iç transferde de kaptan Mert Celep'le sözleşme yenileyen Kaf-Kaf rotasını Avrupa'ya çevirdi. Yeşil-kırmızılıların Portekiz Ligi'nde forma giyen bir oyuncuyla anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.

