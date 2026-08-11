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Karşıyaka, Rashard Kelly'yi kadrosuna kattı

Karşıyaka, Rashard Kelly'yi kadrosuna kattı
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Karşıyaka Basketbol, 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Karşıyaka Basketbol, 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-kırmızılı ekip, 30 yaşındaki forvet Rashard Kelly'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Rashard Kelly Karşıyaka'mızda! Geçtiğimiz sezonlarda Wichita State Shockers, Parma, JDA Dijon, Gaziantep, Wolves Vilnius, BC Prometey, ADA Blois Basket takımlarında forma giyen; geçtiğimiz sezonu ise Aomori Watts'ta tamamlayan Rashard Kelly, 2026-27 sezonunda Karşıyaka'mızın formasını giyecek. Rashard'a yeşil-kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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