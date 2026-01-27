Haberler

Karşıyaka Basketbol, son anlarda yıkıldı

Karşıyaka Basketbol, Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Basketbol karşısında son dakikalara önde girmesine rağmen 83-81 mağlup oldu. Bu sonuçla Karşıyaka, ligdeki 13. yenilgisini alarak düşme hattında yer aldı.

Basketbol Süper Ligi maçında Merkezefendi ile karşılaşan Karşıyaka Basketbol, maçın son dakikalarına üstünlükle girmesine rağmen, Merkezefendi Basketbol'a 83-81 mağlup olarak ligdeki 13. yenilgisini aldı.

Basketbol Süper Ligi'nde düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka, 17. hafta karşılaşmasında deplasmanda Merkezefendi Basketbol'un konuğu oldu. Müsabakaya kötü başlayan İzmir temsilcisi, ilk periyodu 33-15 geride kapattı. İkinci ve üçüncü periyotlarda farkı 10 sayıya kadar indirmeyi başaran yeşil-kırmızılılar, son periyodun son dakikalarında ise 5 sayılık üstünlük yakaladı. Ancak bu avantajını koruyamayan Kaf-Kaf, parkeden 83-81'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla 13. yenilgisini alan Karşıyaka, haftayı düşme hattında 15. sırada tamamladı. Karşılaşmanın ardından Karşıyaka Başantrenörü Candost Volkan da mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlk çeyrekte oynadıkları basketbolun kabul edilemez olduğunu aktaran Volkan; "Savunmada temas düzeyi, hücumda akıcılığı düşük bir oyun sonucu 18 sayı geri düştük. Ancak Özellikle 2. yarıdaki mücadelemiz ile geri dönmeyi ve en kritik dakikalara önde girmeyi başardık. Bu maç özelinde faul hakkımız varken yapmadığımız fauller ve bazı faul tercihlerimiz çok canımızı yaktı. Hedeflerimize ulaşmak istiyorsak kritik anları daha dikkatli oynamak zorundayız. Son 2 deplasman maçımızda da bir topla kaybetmek, emeklerimizin karşılığını alamamak bizi çok üzüyor. Maç içerisinde yaptığımız hatalara rağmen vazgeçmeyen takım karakterimiz ve kazanma İsteğimiz için oyuncularımıza teşekkür ediyorum, mücadeleye devam edeceğiz. Yolun sonunda hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
