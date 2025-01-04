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Karşıyaka Basketbol, Dört Oyuncusunu Kayıplar

Karşıyaka Basketbol, Dört Oyuncusunu Kayıplar
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Karşıyaka Basketbol, Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb ve Jerry Boutsiele'nin takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. Ayrıca, sakatlıkları bulunan Kenan Sipahi ve Muhsin Yaşar'ın durumu da maç saatinde belli olacak.

Karşıyaka Basketbol, Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb ve Jerry Boutsiele'nin takımdan ayrıldığını resmen duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb ve Jerry Boutsiele'nin takımdan ayrıldığını duyurdu. Ayrıca Kenan Sipahi ve Muhsin Yaşar'ın da Fenerbahçe maçında forma giymelerinin maç saatinde belli olacağı ifade edildi. Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb ve Jerry Boutsiele yaşanan bazı süreçlerin ardından takımımızdan ayrılmıştır. Yarın oynayacağımız Fenerbahçe Beko maçında yer almayacaklardır. Sakatlıkları bulunan Kenan Sipahi ve Muhsin Yaşar'ın durumu ise maç saatinde belli olacaktır" denildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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