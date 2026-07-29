Karşıyaka Basketbol’da Nenad Markovic dönemi

Karşıyaka Basketbol, başantrenörlük görevine Nenad Markovic'in getirildiğini açıkladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, başantrenörlük görevine 58 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı Nenad Markovic'in getirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Nenad Markovic Karşıyaka'mızda. Koçluk kariyerine KK Bosna'da başlayan, ardından Panionios'ta devam eden, Trabzonspor ile 2015'te EuroChallange finali oynayan ve 2016-2017 sezonunda Karşıyaka'mızın başında yer alan Nenad Markovi; Tenerife ile 2017 yılında FIBA Kıtalararası Kupa (Intercontinental Cup) şampiyonluğu yaşadı. Kariyerinde ayrıca Gaziantep Basketbol, JDA Dijon, Dinamo Sassari ve Bursaspor'u çalıştıran, son olarak ise geçtiğimiz sezonu Panionios'ta tamamlayan Markovi, Karşıyaka'mızın yeni başantrenörü olmuştur. Sayın Nenad Markovic'e yeniden hoş geldin diyor, Karşıyaka'mızda yeni başarı hikayelerine birlikte imza atacağımıza inanıyor ve kendisine görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Nenad Markovic, Karşıyaka'da daha önce 2016-17 sezonunda görev yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı