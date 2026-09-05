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Karşıyaka Sezona Etimesgut Deplasmanında Başlıyor

Karşıyaka Sezona Etimesgut Deplasmanında Başlıyor
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, yarın saat 16.30'da Etimesgut Belediyespor'a konuk olacak. Transfer yasağı nedeniyle amatör sözleşmelerle 14 yeni oyuncuyu kadrosuna katan yeşil-kırmızılı ekipte, cezalı Erol ilk 10 maçta, sakat Fatih ise ilk 3 haftada forma giyemeyecek.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'taki şampiyonluk adaylarından Karşıyaka sezonun startını yarın Etimesgut Belediyespor deplasmanında verecek. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'ndaki maç saat 16.30'da başlayacak. Ligde 9'uncu sezonunu geçirmeye hazırlanan İzmir'in köklü ekibi son 3 sezondur Play-Off oynamasına rağmen 2'nci Lig'e dönüş hedefini ıskaladı. Bu sezona Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde as oyuncularını kadroda tutarak başlayan yeşil-kırmızılı ekip toplam 14 takviye yaptı. Toplam 23 milyon TL tutan transfer yasağını kaldıramadığı için birçok rakibi gibi ligdeki statüden yararlanıp yeni takviyeleriyle amatör sözleşmeler imzalayan Karşıyaka yönetimi transferin son gününde 5 oyuncunun daha lisansını çıkardı.

14 TRANSFER TAMAM

Yeşil-kırmızılı ekip yeni transferlerden Fatih Taşdelen, Mahmut Şat, Mevlüt Can Kaynak, Yiğit Evin, Gökdeniz Tandoğan, Muhammed Altunbay, Aykut Çolakoğlu, Efe Utku Özgan, Süleyman Enes Karakaş'tan sonra Bigaspor'dan alınan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emircan Aytekin, Alanyaspor'dan kiralanan 25 yaşındaki forvet Veysel Karani Ünal, Etimesgut Belediyespor'dan 21 yaşındaki kaleci Tuğran Burak Tuğ ve İstanbulspor'dan kiralanan 20 yaşındaki santrfor Eren Arda Şan'ı da ikna ederek amatör lisans aldı. Kaf-Kaf, Bursa Nilüferspor'dan 23 yaşındaki hücum oyuncusu Fehmi Koç'u da kadrosuna kattı. Yeni transferdenden yalnız Yılmaz Ceylan ve Yasir Boz amatör sözleşmeyi kabul etmeyip ayrılırken, kadroda geçen sezondan devam eden Erhan, Ömer Faruk, Alpay, Mücahit, Ensar, Berat, Samet Seymen, Sadri Ege, Hıdır ve Erol'un ise profesyonel lisansları yenilendi. Cezası devam eden Erol ilk 10 maç forma giyemeyecek. Fatih'in de belinden sakatlandığı için ilk 3 haftayı kaçıracağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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