Karşıyaka potada son topa kadar direniyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde Karşıyaka, antrenör Ahmet Kandemir yönetiminde 4 maçta 3'üncü galibiyetini ligin güçlü ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda 88-74 yenerek alıp bitime 3 hafta kala kurtuluş ateşini yaktı. Bu mücadeleye kadar deplasmanda 13 maçta 1 galibiyet alabilen, dış sahada art arda 7 maç kaybeden düşme hattındaki Kaf-Kaf, hayati zafere imza attı. Karşıyaka, 27 maçta 7 galibiyete ulaşırken, İzmir temsilcisinin kazandığı haftada alt sıralardaki rakibi Bursaspor da deplasmanda Mersin Spor'u 18 sayı geriden gelip son saniyede gelen basketle 86-84 yendi. Haftaya kümede kalma umudunu tüketen Büyükçekmece'yi ağırlayacak Bursa, Karşıyaka'nın kazandığı haftalarda Fenerbahçe'den sonra Mersin'i de yenmeyi başarıp 8 galibiyete ulaştı. Son 3 maça son hafta ağırlayacağı rakibinin 1 galibiyet gerisinde düşme potasında giren Kaf-Kaf haftaya Erokspor'u konuk edecek.

Mücadeleyi son ana kadar bırakmayacaklarını söyleyen antrenör Ahmet Kandemir, "Rakip seçme, nerede oynuyoruz gibi şeyleri bir kenara bırakıp kazanmamız gereken bir maça çıktık. Bahçeşehir Koleji hücum gücü yüksek ve fiziksel olarak çok güçlü bir takım. Zorlanacağımızı biliyorduk. Maçın büyük bölümünü kontrol ettik ancak zaman zaman gevşediğimiz anlarda rakibin bize yaklaşmasına izin verdik. Oyuncularımı bu zorlu deplasmanda aldıkları galibiyet için tebrik ediyorum. Biz bu yola çıktığımızda sadece kazanmak bizim için yeterli değildi. Şu an ise matematiksel olarak kalan 3 maçı da kazandığımız takdirde ligde kalmayı başaracağız. Bu takım bunu yapabilecek kapasiteye sahip ancak gevşemeden aynı ciddiyetle devam etmemiz gerekiyor. Geçen hafta Karşıyaka taraftarı bize inanılmaz bir destek ve direnç verdi. Önümüzdeki hafta ise Erokspor maçında salonun tamamen dolu olması halinde, o maçı da kazanacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

