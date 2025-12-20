Haberler

Bahçeşehir Koleji: 71-74

Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji ile oynadığı karşılaşmayı 71-74 kaybetti. Maç boyunca karşılıklı sayılarla geçen mücadelede son anlarda Bahçeşehir Koleji, William’ın kritik basketleriyle galip geldi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu

KARŞIYAKA: Sokolowski 13, Manning 17, Alston 9, Moody 8, Mert 4, Samet 2, Young 14, Serkan, Gordic 3, Bishop 1, Egemen, Ege

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Flynn 6, İsmet 6, Cavanaugh 12, Williams 21, Homesly 8, Mitchell 9, Koprivica 7, Kenan 2, Göktuğ, Hale 3

1'İNCİ PERİYOT: 21-21

DEVRE: 40-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-63

5 FAUL: Samet (32.26) ( Karşıyaka )

Basketbol Süper Ligi 12'nci hafta mücadelesinde Karşıyaka evinde Bahçeşehir Koleji'ne 74-71 mağlup oldu. Bu sonuçla konuk takım 10'uncu galibiyetini elde ederken, ev sahibi ekip 10'uncu yenilgisini aldı.

İlk periyot 21-21 biterken, müsabakan ilk yarısı 40-40 eşitlikle sona erdi. Üçüncü çeyrekte Bahçeşehir farkı 16 sayıya (45-61) kadar çıkarsa da son bölüme 56-63'lük skorla girildi. Büyük heyecana sahne olan final periyodunda Karşıyaka iki kez öne geçmesine rağmen Bahçeşehir Koleji Williams'ın bitime 8 saniye kala basket faulden bulduğu sayılarla öne geçti: 71-72. Karşıyaka'nın son hücumundan Moody faydalanamayınca Bahçeşehir Koleji müsabakayı 3 sayı farkla kazandı: 71-74.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
