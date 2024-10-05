Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji İle Sezona Galibiyetle Başlamak İstiyor

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında yarın Bahçeşehir Koleji'yle karşı karşıya gelecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Yeni sezon öncesinde güçlü bir kadro kuran yeşil-kırmızılılar, İstanbul ekibini mağlup ederek sezona galibiyetle başlangıç yapmayı hedefliyor. Başantrenör Ufuk Sarıca'nın da hafta içi Avrupa'da alınan yenilgi sonrasında oyuncularla toplantı gerçekleştirdiği ve Bahçeşehir Koleji karşılaşmasına dair uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Karşıyaka, rakibiyle geçtiğimiz sezon oynadığı iki maçı da kazanmayı başardı.

Öte yandan Karşıyaka, hafta içinde oynanan Basketbol Şampiyonlar Ligi mücadelesinde İspanyol ekibi Tenerife'ye iç sahada 87-76 mağlup oldu. - İZMİR