Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor Maçına Özel Çalışmalarla Hazırlanıyor
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta lider konumda bulunan Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor ile oynayacağı önemli maç öncesinde suni çim antrenmanları gerçekleştirerek hazırlıklarını artırdı. Takım, yıldız golcüsü Yasin Uzunoğlu'nun cezası nedeniyle Hamza'ya büyük bir görev düşeceğini belirtti.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yenilgisiz lider olan Karşıyaka, pazar günü Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanında çıkacağı zorlu maç öncesi özel önlem aldı. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nın zemini suni çim olduğu için Kaf-Kaf hafta içinde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde zemini suni çim olan altyapı sahasında antrenman yaptı. Bu sezon ilk kez suni çimde maça çıkacak yeşil-kırmızılı ekip 4 maçtır bileği bükülmeyerek bu periyotta 3 galibiyet alan güçlü rakibini yenerek zirveyi korumak istiyor. Karşıyaka taraftarları için 1050 seyirci kapasiteli Hüsnü Uğural Stadı'nda 53 kişilik deplasman tribünü kontenjanı ayrılmıştı. Kaf-Kaf'ta sarı kart cezalısı durumda olan takımın yıldız golcüsü Yasin Uzunoğlu'nun yokluğunda haftalardır yedek kulübesinde kalan Hamza'ya büyük görev düşecek.