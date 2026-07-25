Karşıyaka aradığı kaleciyi buldu

3'üncü Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Karşıyaka, kaleci transferinde sona yaklaştı. Geçen sezon yeşil-kırmızılı takımın kalesini koruyan Tunay Meral ile yollarını ayıran İzmir ekibi genç bir file bekçisi ile anlaşma aşamasına geldi. Karşıyaka'nın önümüzdeki günlerde Etimesgut Spor'dan Tuğran Burak Tuğ (20) ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçen sezon Başkent ekibinde 3'üncü Lig'de 2'si play-off olmak üzere 15 müsabakada görev yapan kaleci Burak'ın bonservis sorunun çözülmesi bekleniyor. Karşıyaka, yeni sezonda kalesini 1.98 boyundaki genç eldivene emanet etmeyi planlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı