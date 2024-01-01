Karşıyaka, Antalya'da kampa girecek

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefindeki Karşıyaka sezonun ikinci yarısı öncesi yarın Antalya'da kampa girecek. Devre arasında teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri'yi getiren Yeşil-kırmızılı ekip, 10 gün Belek'te kamp yapacak. Sözeri yönetiminde kampta 2'nci Lig ekipleriyle 2 hazırlık maçı oynamayı planlayan Yeşil-kırmızılılarda kadrodan eleme de yapılacak. Karşıyaka, Erkan Sözeri'nin ikinci yarıda kadroda düşünmediği isimlerden kulüp bulmalarını isteyecek. Transferde henüz resmi adım atmayan Karşıyaka yönetimi takviyeleri kampa yetiştirmeyi hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor