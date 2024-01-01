Karşıyaka, Antalya'da kampa girecek
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefindeki Karşıyaka sezonun ikinci yarısı öncesi yarın Antalya'da kampa girecek. Devre arasında teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri'yi getiren Yeşil-kırmızılı ekip, 10 gün Belek'te kamp yapacak.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefindeki Karşıyaka sezonun ikinci yarısı öncesi yarın Antalya'da kampa girecek. Devre arasında teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri'yi getiren Yeşil-kırmızılı ekip, 10 gün Belek'te kamp yapacak. Sözeri yönetiminde kampta 2'nci Lig ekipleriyle 2 hazırlık maçı oynamayı planlayan Yeşil-kırmızılılarda kadrodan eleme de yapılacak. Karşıyaka, Erkan Sözeri'nin ikinci yarıda kadroda düşünmediği isimlerden kulüp bulmalarını isteyecek. Transferde henüz resmi adım atmayan Karşıyaka yönetimi takviyeleri kampa yetiştirmeyi hedefliyor.