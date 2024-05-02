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Karşıyaka, Anadolu Üniversitesi'ne 1-0 mağlup olarak play-off şansını kaybetti

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TFF 3. Lig 2. Grup Play-off 1. Turu'nda Karşıyaka, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ne 1-0 mağlup olarak bir üst lige çıkma şansını kaybetti.

TFF 3. Lig 2. Grup Play-off 1. Turu'nda Karşıyaka, konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ne 1-0 mağlup olarak bir üst lige çıkma şansını kaybetti.

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Cem Özbay, Onur Gülter

Karşıyaka: Hasan Sürmeli, Bilal Ceylan, Erdinç Çepoğlu (Alpay Koldaş dk. 7), Emre Keleşoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu (Şeref Özcan dk. 78), Enes Nalbantoğlu, Mustafa Durgun (Adnan Emir Koldere dk. 78), İsmail Güner, Barış Sağır, Cenk Ahmet Alkılıç, Fatih Taşdelen

Anadolu Üniversitesi: Şener Özcan, Furkan Mehmet Tuncer, Rıdvan Coşkun, Halil İbrahim Yazğılı, Abdullah Şahin, Ali Fırat Kasap, Hüseyin Tokmak (Emirhan Subaş dk. 85), Deniz Karadeniz (Ulaş Yılmaz dk. 90), Umut Akpınar, Metin Emre Karaal (Furkan Birdal dk. 58), Tezcan Erdoğan (İbrahim Zeytin dk. 59)

Gol: İbrahim Zeytin (dk. 69) (Anadolu Üniversitesi)

Sarı kartlar: Metin Emre Karaal, Hüseyin Tokmak, İbrahim Zeytin (Anadolu Üniversitesi), Emre Keleşoğlu, Enes Nalbantoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu, Hasan Sürmeli, Bilal Ceylan (Karşıyaka) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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