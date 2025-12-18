Haberler

Karşıyaka'da güneş açtı

Karşıyaka'da güneş açtı
Güncelleme:
3. Lig 4. Grup'ta 8 oyuncusunun bahis cezası olmasına rağmen genç futbolcularıyla mücadele eden Karşıyaka, Söke 1970 SK'yı 90+9'da Mehmet Güneş'in golüyle yenerek liderlik yarışında ikinci sırayı korudu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 8 ilk 11 oyuncusu bahis cezası almasına rağmen şampiyonluk yarışında altyapıdan gençlerine sarılıp mücadeleyi bırakmayan Karşıyaka, Söke 1970 SK'yı deplasmanda 90+9'uncu dakikada Mehmet Güneş'in golüyle 1-0 yenerken devrenin son haftasına liderlik yarışında girdi. Grupta üst üste 2, son 4 maçta 3'üncü galibiyetini zor da olsa santrası yapılmayan golle alan Kaf-Kaf 33 puanla yerini sağlamlaştırdı. Kütahyaspor'un 35 puanla liderliğini sürdürdüğü grupta rakibinin 2 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini koruyan Karşıyaka, evinde Balıkesirspor'a yenilen takipçisi Eskişehirspor'a da 6 puan fark attı.

İlk yarıyı ilk iki sıra içinde tamamlamayı garantileyen İzmir temsilcisi devrenin son maçında 22 Aralık Pazartesi akşamı formda hemşehrisi Tire 2021 FK'yı ağırlayacak. Tire üst üste 3 galibiyetle adını Play-Off hattına yazdırmıştı. Karşıyaka'da sonradan oyuna girerek takımına 90+9'da Namık Barış'ın asistiyle galibiyeti getiren 19 yaşındaki Mehmet Güneş, ilk golüyle yeşil-kırmızılılara 3 puan kazandırmanın sevincini yaşadı. Sezon başında transfer olduğu Kaf-Kaf'ta ilk haftalarda 11'de forma giyen, ardından yedek kalan genç futbolcu, 78'inci dakikada oyuna dahil olduğu maçta tabelayı değiştirdi. Karşıyaka, Mehmet Güneş'in hayati golüyle kritik galibiyete uzandı.

FERDİ GEMİLERİ YAKTI

Karşıyaka'da 2,5 sezondur A takımın değişilmez isimlerinden olan altyapı patentli sol bek Ferdi Burgaz yol ayrımına geldi. Yeşil-kırmızılılarda bu sezon ilk 9 haftada 11'de forma giyen Ferdi, ardından performansı gerekçesiyle yedeğe çekildi. Uşakspor maçında ilk yarı sonunda oyundan alınan 22 yaşındaki oyuncu, son 5 maçın 2'sinde sonradan oyuna dahil oldu. Ferdi dün galibiyetten sonra takımın taraftarla toplu sevinç fotoğrafına girmedi. Teknik direktör Burhanettin Basatemür'le yıldızı barışmayan Ferdi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Genç futbolcunun devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

