Karşıyaka, Altınordu'dan Selahattin Çankırlı'yı Kadrosuna Kattı

Karşıyaka, Altınordu'dan Selahattin Çankırlı'yı Kadrosuna Kattı
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 8 ay men cezası alan Ömer Faruk Sezgin'den yararlanamayacak olan Karşıyaka, 19 yaşındaki gurbetçi santrfor Selahattin Çankırlı'yı transfer etti. Genç forvet, Almanya'da yetişti ve Altınordu'da 2 maçta süre aldı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 8 ay men cezası alan yeni golcüsü Ömer Faruk Sezgin'den yararlanamayacak olan Karşıyaka hücum hattına genç takviye yaptı. Yeşil-kırmızılı ekip, Altınordu'dan ayrılan 19 yaşındaki gurbetçi santrfor Selahattin Çankırlı'yı kadrosuna kattı. Almanya'da Düsseldorf ve Mönchengladbach altyapısında yetişen Selehattin, geçen sezonun devre arasında Fortuna Düsseldorf'tan İzmir'in 2'nci Lig'deki temsilcilerinden Altınordu'ya transfer oldu. Gurbetçi forvet, Altınordu'da 2 maçta toplam 24 dakika süre aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
