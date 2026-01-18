Aliağa Petkimspor: 103-91

Haberler

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Karşıyaka, normal süresi 89-89 sona eren maçta Aliağa Petkimspor'u uzatma devresinde 103-91 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Batuhan Söylemezoğlu,

KARŞIYAKA: Sokolowski 17, Samet Geyik 12, Manning 14, Alston 7, Moody 15, Young 23, Serkan Menteşe, Gordic, Bishop 11, Ege Özçelik, Mert Celep 4

ALİAĞA PETKİMSPOR: Efianayi 7, Whittaker 22, Franke 23, Blumbergs 8, Sajus 4, Mustafa Kurtuldum, Yunus Emre Sonsırma, Troy Selim Şav 7, Floyd 3, Brown 17

1'İNCİ? ?PERİYOT: 19-15

DEVRE: 35-40

3'ÜNCÜ? ?PERİYOT: 59-67

NORMAL SÜRE: 89-89

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Karşıyaka normal süresi 89-89 tamamlanan mücadelede, kendi sahasında Aliağa Petkimspor'u uzatma sonunda 103-91 yendi. Maçın ilk çeyreğini Karşıyaka 19-15 galip tamamladı. İkinci yarıda toparlanan Aliağa Petkimspor devreye 5 sayı farkla, 40-35 galip girdi. Maçın üçüncü periyodunda da galip gelen takım Aliağa Petkimspor olurken, müsabaka 89-89 berabere tamamlandı. Uzatmalarda rakibine üstünlük kuran Karşıyaka çok kritik bir galibiyete imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
