Basketbol Süper Ligi: Karşıyaka: 103 Aliağa Petkimspor: 91

Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Karşıyaka, evinde Aliağa Petkimspor'u uzatmalarda 103-91 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Karşıyaka, evinde Aliağa Petkimspor'u uzatmalarda 103-91 mağlup etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Batuhan Söylemezoğlu

Karşıyaka: Charles Manning 14, Stefan Moody 15, Samet Geyik 12, Michal Sokolowski 17, Justin Alston 7, Cameron Young 23, Mert Celep 4, Nemanja Gordic, Christian Bishop 11

Başantrenör: Candost Volkan

Aliağa Petkimspor: David Efianayi 7, Roberts Blumbergs 8, Yannick Franke 23, Jehyve Floyd 3, Yunus Emre Sonsırma, Stanley Mace Whittaker 22, Selim Şav 7, Jaylon Brown 17, Martynas Sajus 4, Mustafa Kurtuldum

Başantrenör: Özhan Çıvgın

1. Periyot: 19-15 (Karşıyaka lehine)

Devre: 35-40 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. Periyot: 59-67 (Aliağa Petkimspor lehine)

Normal süre: 89-89

5 faul yapanlar: Martynas Sajus, Selim Şav, Jaylon Brown, Jehyve Floyd (Aliağa Petkimspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
